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Общество

Дни моря и борьбы против бешенства празднуются в мире 28 сентября

28 сентября отмечается Всемирный день моря — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций, сообщает calend.ru. Цель праздника — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее важные задачи — повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.

Также сегодня празднуется Всемирный день борьбы против бешенства, учрежденный по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

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