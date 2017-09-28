Дни моря и борьбы против бешенства празднуются в мире 28 сентября

10:09, 28 сентября 2017, ПАИ

28 сентября отмечается Всемирный день моря — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций, сообщает calend.ru. Цель праздника — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее важные задачи — повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.

Также сегодня празднуется Всемирный день борьбы против бешенства, учрежденный по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.