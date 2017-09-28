Никита Гусятник наступил по народному календарю

08:50, 28 сентября 2017, ПАИ

28 сентября отмечается память святого Никиты Готфского, которого православная церковь почитает в лике великомучеников. Об этом сообщает calend.ru.

Никита жил в IV веке на берегах Дуная. Приняв крещение, он начал проповедовать христианство среди своих соплеменников-готов. Никита рьяно обличал в грехах правителя-язычника Атанариха, за что его арестовали и подвергли пыткам. Язычники хотели вынудить христианина отречься от веры, но Никита был тверд. В результате мученика приговорили к смерти через сожжение, однако огонь не опалил тело святого. Позже мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных на лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. Птица шла и на продажу, и на крестьянский стол. Главным блюдом в этот день был печеный гусь. Угощали гусем и водяного, так как верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц. Ему отдавали лучшего гуся, предварительно отрубив птице голову. Так нужно было сделать для того, чтобы пропажу не обнаружил домовой, который охраняет домашнюю птицу и пересчитывает ее по головам.

В этот день говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат, снег несут», — и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко — это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде — будет тепло. Шутники говорили так: «Если гусь нос под крыло прячет — быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой — знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил».

В это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом. «Репа — не мясо, режь да ешь», — говорили люди. Репу ели свежую, пареную, вареную, пекли из нее пироги, делали квас, варили кашу. Детям рассказывали сказку про репку и загадывали многочисленные загадки. Например, такие: «В землю — крошки, из земли — лепешки»; «Кину кидком, вырастет клубком, под зеленым садком с хвостиком»; «Кругла, да не деньга; красна, да не девка; с хвостом, да не мышь»; «Сверху зелено, посередке толсто, к концу востро».