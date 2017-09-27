За ложное сообщение о взрыве житель Палкинского района отправится на обязательные работы
В Палкинском районе заменено наказание осужденному, совершившему преступление, предусмотренное частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
В декабре 2016 года Палкинский районный суда назначил 40-летнему мужчине 30 тысяч рублей штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве. В ходе судебного заседания установлено, что за истекший период времени осужденный не принял мер, направленных на уплату штрафа, в связи с чем признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания. Поэтому наказание в виде штрафа заменено на обязательные работы на срок 200 часов.