0
12:17
Сокровища «сплющенного» раскопа: Чудовищная подвеска и пивной след
10:57
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
10:11
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
09:22
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
20:26
Закон стаи
18:21
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
17:20
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Еще новости
Общество

За ложное сообщение о взрыве житель Палкинского района отправится на обязательные работы

В Палкинском районе заменено наказание осужденному, совершившему преступление, предусмотренное частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В декабре 2016 года Палкинский районный суда назначил 40-летнему мужчине 30 тысяч рублей штрафа за ложное сообщение о готовящемся взрыве. В ходе судебного заседания установлено, что за истекший период времени осужденный не принял мер, направленных на уплату штрафа, в связи с чем признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания. Поэтому наказание в виде штрафа заменено на обязательные работы на срок 200 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
27 сентября 2017
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
27 сентября 2017
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
27 сентября 2017
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам 5
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
26 сентября 2017
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО) 3
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
26 сентября 2017
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»
26 сентября 2017
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа» 2
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
26 сентября 2017
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
26 сентября 2017
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября

Идет загрузка...