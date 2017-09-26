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Деньги, продукты и спиртное украли двое мужчин у куньинской пенсионерки

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району задержали двух  граждан, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 27 сентября в поселке Кунья в частный дом по улице Зеленой проникли двое мужчин. Под угрозой ножа они похитили у пожилой женщины деньги, банковскую карту, мобильный телефон, а также продукты и спиртное, после чего скрылись.

Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка, которые провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и по «горячим следам» задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 26-летний местный житель и 40-летний уроженец Бежаницкого района.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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