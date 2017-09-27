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Общество

Более 80 псковичей получат награды в честь Дня работника сельского хозяйства

26 сентября в рамках подготовки к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в администрации Псковского района состоялось заседание комиссии по рассмотрению ходатайств и представлений к награждению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в муниципалитете.

Руководители сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Псковского района, представили на рассмотрение комиссии ходатайства о поощрении работников и специалистов, добившихся значительных достижений и показателей накануне своего профессионального праздника.

Заслуженные награды труженикам села будут вручены в ходе проведения торжественного собрания, приуроченного к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится 12 октября в культурно-досуговом центре деревни Неелово.

Всего различных наград будут удостоены более 80 работников, специалистов и ветеранов сельскохозяйственной отрасли.

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