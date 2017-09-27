Не кататься на гироскутерах под действием препаратов призывает псковичей полиция

21:06, 27 сентября 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области напоминает гражданам о безопасном использовании сегвеев, гироскутеров, моноколес и электрических самокатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, кататься на гироскутере нужно в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезопасит при возможном падении. Кроме того, важно помнить, что гироскутер предназначен исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. Мини-сегвей может использовать только один человек – нельзя размещать на нем дополнительный груз или людей. Максимальная скорость гироскутера ограничена 10-12 км/ч, при которых транспортное средство позволяет хорошо сохранять равновесие. При выходе за эти пределы может произойти падение водителя и, как следствие, – получение травмы. Запрещается водить гироскутер по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта. Кататься на гироскутере в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить реакцию, также строго запрещено.

ГИБДД рекомендует при использовании гироскутера выбирать подходящую площадку для катания, использовать защитную экипировку; соблюдать осторожность и Правила дорожного движения, не мешать окружающим; сохранять хороший обзор по курсу движения, не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, не слушать музыку; сохранять безопасную скорость, следить за своей безопасностью, останавливать гироскутер плавно и аккуратно; сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев; не водить гироскутер при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.

Кроме того, с точки зрения Правил дорожного движения РФ лица, использующие роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электрические самокаты), являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования.