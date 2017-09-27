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Общество

Строительство площадки для выгула собак на Кошевого в Пскове будет приостановлено

26 сентября в Пскове у дома № 19 по улице Олега Кошевого прошла встреча депутатов городской Думы и представителей администрации города с жителями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече приняли участие депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков, Дмитрий Михайлов, Александр Тимофеев, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, представитель Управления по градостроительной деятельности администрации города и представитель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.

Жители выразили несогласие с тем, что рядом с их домом началось создание площадки для выгула собак. По их мнению, такое соседство создаст неудобства для собственников ближайших домов.

Представитель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям пояснил, что участок выделен под строительство площадки для выгула собак на законных основаниях и прошел все необходимые согласования, в том числе на публичных слушаниях в Псковской городской Думе.  Алексей Захаров сообщил, что создание инфраструктуры для выгула домашних животных проводится в рамках исполнения судебного решения - в 2013 году псковичи потребовали через суд создать условия для выгула собак. УГХ предписано создать 12 таких мест в Пскове.

Депутат Григорий Стороненков выступил с предложением приостановить строительство площадки для выгула собак в данном месте и спроектировать комплексное благоустройство всей территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта общественного пространства, по словам депутата, можно проработать и вопрос размещения мест для выгула животных, которое будет согласовано с жителями.

Участники встречи согласились с предложением Григория Стороненкова. В ближайшее время депутаты совместно с представителями администрации муниципалитета обсудят детали создания проекта общественного пространства. Кроме того, жители готовы выйти на субботник, чтобы высадить саженцы кустов и деревьев взамен тех, что были ликвидированы на данной территории накануне.

Отметим, в этом году по муниципальному контракту будет благоустроено 2 площадки для выгула домашних животных. Один из участков под эту цель выделен рядом с домом по улица Олега Кошевого, 19, второй - в конце аллеи у дома Сиреневый бульвар, 15. На втором участке на данный момент ведется планировка территории. Для еще 10 площадок участки находятся на стадии формирования в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

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