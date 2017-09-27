Кочегары собрались на мини-ярмарку вакансий в Усвятском районе

22:31, 27 сентября 2017, ПАИ

22 сентября в Отделении занятости населения по Усвятскому району прошла мини-ярмарка вакансий машинистов (кочегаров) котельной с участием предприятия, отвечающего за снабжение муниципалитета тепловой энергией, – МУП Усвятского района «Коммунхоз». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения.

Инспектор отдела кадров МУП Усвятского района «Коммунхоз» проинформировала граждан об имеющихся вакансиях, о системе оплаты труда, а также ответила на вопросы. В ярмарке вакансий приняли участие 20 граждан, имеющих квалификацию оператора котельных установок. 15 из них успешно прошли собеседование с работодателем и получили направления на работу.