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Общество

Кочегары собрались на мини-ярмарку вакансий в Усвятском районе

22 сентября в Отделении занятости населения по Усвятскому району прошла мини-ярмарка вакансий машинистов (кочегаров) котельной с участием предприятия, отвечающего за снабжение муниципалитета тепловой энергией, – МУП Усвятского района «Коммунхоз». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения.

Инспектор отдела кадров МУП Усвятского района «Коммунхоз» проинформировала граждан об имеющихся вакансиях, о системе оплаты труда, а также ответила на вопросы. В ярмарке вакансий приняли участие 20 граждан, имеющих квалификацию оператора котельных установок. 15 из них успешно прошли собеседование с работодателем и получили направления на работу.

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