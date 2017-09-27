Карантинный режим по повилике введён в Великолукском районе

13:27, 27 сентября 2017, ПАИ

Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории Великолукского района в связи с выявлением очага повилики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Должностные лица ведомства провели контрольные карантинные фитосанитарные обследования земельных угодий северо-западнее деревни Кислово, вдоль дороги Русаново – Крутоовраг, принадлежащих ООО «Зеленая лига» . По результатам проведенного обследования выявлен очаг карантинного сорного растения – повилики клеверной.

26 сентября управление издало указ об установлении на площади 18 га карантинной фитосанитарной зоны и определении карантинного фитосанитарного режима по повилике.

В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения завоза и распространения карантинных объектов, руководителям хозяйств всех форм собственности, предприятий, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающихся производством, завозом, использованием, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции необходимо систематически проводить карантинное фитосанитарное обследование посевных площадей, мест хранения, использования подкарантинной продукции; при обнаружении карантинных объектов или возникновении подозрений немедленно сообщать в Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.