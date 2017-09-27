0
12:17
Сокровища «сплющенного» раскопа: Чудовищная подвеска и пивной след
10:57
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
10:11
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
09:22
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
20:26
Закон стаи
18:21
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
17:20
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Еще новости
Общество

Карантинный режим по повилике введён в Великолукском районе

Карантинная фитосанитарная зона установлена на территории Великолукского района в связи с выявлением очага повилики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Должностные лица ведомства провели контрольные карантинные фитосанитарные обследования земельных угодий северо-западнее деревни Кислово, вдоль дороги Русаново – Крутоовраг, принадлежащих ООО «Зеленая лига» . По результатам проведенного обследования выявлен очаг карантинного сорного растения – повилики клеверной.

26 сентября управление издало указ об установлении на площади 18 га карантинной фитосанитарной зоны и определении карантинного фитосанитарного режима по повилике.

В ведомстве напомнили, что в целях предотвращения завоза и распространения карантинных объектов, руководителям хозяйств всех форм собственности, предприятий, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающихся производством, завозом, использованием, хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции необходимо систематически проводить карантинное фитосанитарное обследование посевных площадей, мест  хранения, использования подкарантинной продукции; при обнаружении карантинных объектов  или возникновении подозрений немедленно сообщать в Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
27 сентября 2017
Андрей Турчак поблагодарил работников сферы туризма за внимание к культурным традициям
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
27 сентября 2017
В осенний призыв в армию отправятся порядка 700 псковичей
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам
27 сентября 2017
Директор псковского ДСК оштрафован за невыплату заработной платы работникам 5
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО)
26 сентября 2017
Дело техники: ПАИ-live с Михаилом Донченко (ВИДЕО) 3
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
26 сентября 2017
Финальное шоу «Мисс Псков 2017» состоится 25 ноября
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа»
26 сентября 2017
Псковичке пришлось оплатить два тура из-за отмены рейса «ВИМ-Авиа» 2
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
26 сентября 2017
Заморозки возможны в северо-восточных районах Псковской области 27 сентября
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября
26 сентября 2017
Квартиры в трёх жилых комплексах изучат псковичи 30 сентября

Идет загрузка...