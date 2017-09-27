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Общество

Молебен к 10-летию освящения Поклонного креста прошел под Изборском

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, в Печорском районе состоялся молебен, посвященный десятилетию со дня освящения Поклонного креста на Священном холме недалеко от Изборска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Поклонный Крест на Священном Холме был воздвигнут 27 сентября 2007 года по инициативе общественного движения «Переправа», возглавляемого Александром Нотиным. Идейным вдохновителем выступил писатель и публицист Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра». Автор архитектурной идеи - псковский реставратор Юрий Ширяев.

Идея сооружения Креста поддержала Русская аравославной церковь: чин освящения Холма совершил митрополит Псковский и Великолукский Евсевий.

У основания Креста лежат огромные гранитные валуны из округи Изборска. На гранитных створах слова: «Священный Холм – символ единства истории нашего Отечества, он вмещает в себя горсти Русской Земли, овеянной подвигом и славой героев, вписанных золотыми страницами в летопись Российского государства».

В основу холма легли горсти земли с памятных историко-культурных мест, священных для русских людей: из Александро-Невской Лавры, с Куликова поля, с могилы А. С. Пушкина, с мемориала в честь защитников Сталинграда, от памятника воинам 6-й роты под Псковом. Земля более чем из 90 исторических мест России легла в основу памятника. Есть и зарубежные святыни: капсула со святым елеем от гроба Господня, частица Мамврийского дуба, земля с берегов Иордана, камни со Святой земли.

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