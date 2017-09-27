Итоги Года экологии и развития экотуризма будут подведены в Пскове 28 сентября

13:45, 27 сентября 2017, ПАИ

Территориальная конференция, посвященная подготовке к 5-му Всероссийскому съезду по охране окружающей среды, пройдет в Пскове 28 сентября. Организатором мероприятия выступает Управление Росприроднадзора по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В конференции примут участие руководители и представители профильных федеральных и региональных организаций и ведомств, экологи и ученые Псковского государственного университета.

Они планируют обсудить итоги Года экологии и состоявшиеся в регионе экологические мероприятия. Кроме того, участники совещания проанализируют развитие регионального экологического туризма на примере заповедника «Полистовский» и рассмотрят вопрос обращения с отходами на территории города Пскова.

По итогам конференции состоится голосование по выдвижению делегатов для участия в 5-ом Всероссийском съезде по охране окружающей среды, который пройдет в Москве с 12 по 14 декабря.