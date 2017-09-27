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День без осадков и заморозки ожидаются в Псковской области 28 сентября

28 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом Псковскому агентству  информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +2 до +7 градусов, местами возможны заморозки до -2, днем столбики термометров покажут от +11 до +16.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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