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Учительница из Петербурга написала «дурак» на лбу второклассника

Учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге шариковой ручкой написала на лбу ученика слово «дурак», сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 21 сентября. Педагог устала от выходок детей, которые постоянно рисовали «татуировки» на руках, и пригрозила, что следующему, кто снова это сделает, напишет на лбу «дурак».

Когда мать второклассника узнала о том, что случилось, то пошла в школу разбираться. «Она [учительница] сидела на встрече с директором, потупив взгляд. Я у нее спросила: «Чем вас мой Леша так обидел?» А она так ответила: «Ничем, просто такое состояние было», — рассказала родительница.

Мать ребенка написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.

Позднее стало известно, что учительница написала заявление об уходе. В среду, 27 сентября, у школы собрались родители учеников: они понимают, что поступок педагога неправильный, однако считают, что увольнять ее не нужно.

Учительница работала в этой школе с 2016 года, до этого 15 лет преподавала в Архангельске. Судя по резюме, у нее два высших образования: педагогическое и социальное; имеет опыт работы с детьми, находящимися на семейной форме обучения.

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