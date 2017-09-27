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Общество

Выставка корнеплодов и трав откроется в Пушкинском заповеднике 29 сентября

29 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в северном саду центральной усадьбы откроется выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева со ссылкой на главного хранителя заповедных лесов и парков Галину Пиврик, эту выставку проводят уже несколько лет подряд в конце сентября или начале октября. В экспозиции будут представлены свежие фрукты, овощи, злаки и травы, выращенные в садах и на огородах в Михайловском, Тригорском, Петровском, Бугрово; подавляющее большинство растений культивировали в этих местах в пушкинское время и ранее.

Лидия Токарева напомнила, что огороды в Тригорском, Михайловском и Бугрово являются экскурсионными объектами, которые неизменно пользуются вниманием посетителей, особенно тех, что приезжают в Пушкинский заповедник из больших городов. Так, например, Михайловский огород воссоздан на том месте, где был при Пушкине, а свидетельством этому является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому в 1838 году была сделана гравюра. В Тригорском туристов знакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных гряд с лекарственными и пряными травами, типичных для богатых усадеб XVIII века.

Выставку «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» свободно смогут посетить все желающие. То, как долго будет открыта экспозиция, зависит от погоды.

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