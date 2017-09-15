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Маркет

Российские матрасы перед новым учебным годом возглавили рейтинг продаж

Вот уже более 10 лет матрасы отечественного производства успешно конкурируют с  зарубежными аналогами. Экономический кризис пошёл на пользу российским производителям – считают  маркетологи известной матрасной фабрики «Промтекс Ориент». Подорожание валюты заставило многих продавцов  поднять ценники импортных спальных принадлежностей, которые и до этого периода продавались преимущественно в среднем и высшем ценовом сегменте.

Дороговизна итальянских, французских, испанских и бельгийских матрасов  облегчила задачу российским предприятиям, которые со старта были ориентированы на внутренний рынок. И сегодня наш матрас на 83% состоит из материалов,  производимых отечественными компаниями.  Закупки импортного сырья  включают в себя только кокосовые плиты и натуральный каучук, применяемый в качестве наполнителя во многих матрасных блоках.

В августе месяце традиционно вырос спрос на матрасы, используемые для оснащения кроватей подростков до 14 лет. Многие родители прекрасно понимают, насколько важно качество спального места в период, когда у ребёнка формируется опорно-двигательный аппарат. Оптимальным решением в этом случае становятся беспружиннные матрасы с начинкой из кокосового волокна и натурального латекса. Отсутствие стальных пружин увеличивает неприхотливость изделий,  способных переносить различные нагрузки без остаточной деформации.

Беспружинные матрасные блоки выгодно отличаются высокой прочностью, эластичностью и хорошей естественной вентиляцией. На примере популярной модели «Кокос латекс монолит» технологи компании «Промтекс Ориент» демонстрируют очевидные преимущества таких спальных принадлежностей. Гармоничное сочетание жёсткости и упругости, обеспеченное комбинацией кокосового волокна и латекса, формирует  ярко выраженные ортопедические свойства матрасов.  

Основной объём продаж приходится на реализацию через интернет-магазины, позволяющую быстро сравнивать модели и цены на разных сайтах, и фирменные точки продаж. Зачастую в процессе удалённого выбора матраса принимают участие сами дети, которые неплохо разбираются в нюансах шопинга онлайн. Покупка к 1 сентября нового фирменного матраса становится нормой для многих семей, определяющей удобство отдыха и хорошее утреннее самочувствие учащегося. И в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдаётся матрасам российских торговых марок, многие из которых сегодня стали символом достойного качества и лояльной цены.

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