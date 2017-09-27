5 псковичей обратились в кадастровую палату по «горячей линии»

20:27, 27 сентября 2017, ПАИ

26 сентября филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провел «горячую линию» по вопросам определения кадастровой стоимости. Как сообщили Псковскому агентству информации в филиале, на вопросы граждан отвечала начальник отдела определения кадастровой стоимости филиала Виктория Друянкина. По итогам «горячей линии» в филиал поступили 5 звонков.

Одним из вопросов был «почему при проведении государственной кадастровой оценки земель значительно отличается кадастровая стоимость земельных участков, расположенных в СНТ «ПЭМЗ», предоставленных для садоводства»? Виктория Друянкина пояснила, что разница в кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в СНТ «ПЭМЗ», обусловлена тем, что при установлении кадастровой стоимости в рамках проведения государственной кадастровой оценки использовались сведения о виде разрешенного использования, содержащиеся в базе данных Единого государственного реестра недвижимости. Те земельные участки, которые были предоставлены «для сельскохозяйственного использования», оценивались в соответствии с «15» группой по 1,19 руб. за кв. м., а земельные участки «для сельскохозяйственного использования (для ведения садоводства)» - в соответствии с «4» группой по 359,18 руб. за кв. м и по 383,80 руб. за кв. м.

Она особо отметила, что при выявлении несоответствий в сведениях о характеристиках, влияющих на определение кадастровой стоимости (например, вид разрешенного использования), установленной в результате проведения оценки, решение можно оспорить по недостоверности сведений в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости по адресу: Псков, улица Рабочая, 11, кабинет № 35.

Также в рамках «горячей линии» Виктория Друянкина разъяснила псковичам, как можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости: нужно обратиться с запросом в офис ГБУ ПО «МФЦ» (улица Белинского, 77А или Кузбасской дивизии, 19, ТРК «Акваполис») или филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области (улица Рабочая, д.11).

Прием заявителей в филиале осуществляется в режиме предварительной записи посредством сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра или по телефону филиала (8112) 68-60-38. Напомним, что сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.