Уход Олега Брячака из Псковского облсобрания поддержал законодательный комитет

14:19, 27 сентября 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправления поддержали сложение полномочий депутата регионального парламента Олега Брячака. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 сентября.

Напомним, Олег Брячак покидает Собрание по собственному желанию в связи с тем, что по итогам выборов 10 сентября он получил мандат депутата Псковской городской Думы 6-го созыва.

Председатель комитета Владимир Яников отметил, что ранее заявление Олега Брячака рассмотрела комиссия по депутатской деятельности.

Также члены комитета заслушали информацию избирательной комиссии Псковской области о регистрации депутата областного Собрания Андрея Корнева («Единая Россия»). Он получил мандат по итогам довыборов в региональный парламент по одномандатному округу №8, которые прошли в Единый день голосования 10 сентября.

Председатель избиркома Николай Цветков также поздравил депутатов с началом нового парламентского сезона. «Надеемся, что ваша работа будет такой же плодотворной», - добавил он.