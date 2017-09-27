Псковский гребец в составе сборной России поборется за победу на Мировом первенстве

14:59, 27 сентября 2017, ПАИ

Сборная России по академической гребле участвует в Мировом первенстве, которое проходит в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября. В составе четверки парной за медали чемпионата мира поборется псковский спортсмен Павел Сорин, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Во Флориду приехали более 900 спортсменов из 69 стран. Гоночная дистанция расположена на территории общественного парка Натан Бендерсон.

В состав сборной России вошли 38 человек, которые будут представлены в 10 видах программы.