Увеличение возрастного ценза для госслужащих-руководителей одобрил законодательный комитет Псковского облсобрания

14:53, 27 сентября 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрили поправки в региональный закон «О государственной гражданской службе Псковской области», которыми предлагается поднять возрастной ценз для государственных служащих категории «руководитель». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 сентября

Законопроект предусматривает продление предельного срока нахождения на должности до 70 лет для категории руководителей.

Также поправки предлагают пересмотреть понятия о профессиональном развитии и дополнительном образовании госслужащих.