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Общество

Законопроект о звании «Край партизанской славы» согласовал законодательный комитет облсобрания

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправления одобрили законопроект о звании «Край партизанской славы». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 сентября.

Как отметил докладчик, проект закона разработан в связи с обращениями жителей муниципального образования «Дедовичский район» по сохранению и увековечению памяти партизан и подпольщиков, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории муниципального района.

По словам докладчика, распоряжением администрации области была создана рабочая группа по разработке проекта закона «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». В ее состав вошли представители общественности, органов исполнительной власти области, областного Собрания депутатов.

В разработке Проекта также принимала участие ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области». Проект создает правовые основы для присвоения почетного звания «Край партизанской славы», позволяет присваивать почетное звание не только муниципальному образованию «Дедовичский район». Почетное звание присваивается муниципальным районам и городским округам. Установлено, что с инициативой присвоения почетного звания могут выступить граждане Российской Федерации или общественных объединений.

Инициатива поступает главе соответствующего муниципального образования, который готовит ходатайство и необходимый пакет документов, который направляется губернатору области. Ходатайство и пакет документов рассматриваются комиссией, состав которой формируется из представителей научных, образовательных организаций, организаций культуры, общественных объединений.

Кроме того, принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета. Финансирование расходов на мероприятия, связанные с информированием населения о присвоении почетного звания, может осуществляться, в том числе за счет средств областного и местного бюджета, но только после присвоения почетного звания.

Отметим, что почетное звание присваивается указом губернатора Псковской области.

 

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