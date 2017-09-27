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Общество

Отпуск муниципальных служащих сократится

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 27 сентября одобрили и рекомендовали коллегам принять на сессии законопроект о внесении изменений в закон «Об организации муниципальной службы в Псковской области». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник Управления внутренней политики администрации региона Оксана Иванова сообщила депутатам, что поправки связаны с приведением областного законодательства в соответствие с федеральным.

Одно из изменений касается сокращения продолжительности отпуска муниципального служащего. По федеральному закону, вступившему в силу 12 мая, для всех категорий муниципальных служащих продолжительность ежегодного основного отпуска будет одинаковая - 30 календарных дней. Кроме того, ограничена 10 календарными днями продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и тремя календарными днями — дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.

Ещё одна поправка вводит запрет для муниципальных служащих на участие в управлении некоммерческими организациями.

Кроме того, в соответствии с предлагаемыми изменениями, граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лица, замещающие указанную должность, должны будут представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

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