Вопрос об индексации зарплат вызвал дискуссию за заседании соцкомитета Псковского облсобрания

18:21, 27 сентября 2017, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике определился с позицией по профильным вопросам предстоящей сессии Псковского областного Собрания. Об этом Псковскому агентству инормации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Самым дискуссионным стал проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Инициатива псковских профсоюзов, поддержанная группой депутатов областного Собрания, касается установления временного критерия для проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.

Полномочия по установлению размера и даты проведения индексации, как и прежде, остаются за администрацией области, а сама поправка в закон заключается в одном слове – в текст статьи об индексации добавляется слово «ежегодная». По мнению автора законопроекта Ульяны Михайловой и соавторов документа, это станет дополнительной гарантией по применению норм трудового законодательства в отношении работников бюджетной сферы.

Позицию исполнительной власти высказала заместитель начальника Государственного финансового управления Вера Киселёва: администрация региона не поддерживает законопроект. Финансист подчеркнула, что проведение индексации напрямую зависит от возможностей регионального бюджета, и напомнила депутатам, что в текущем году повышение окладов бюджетников на два процента произойдёт с 1 октября.

«Давайте говорить прямо, - обратился к коллегам председатель комитета Виктор Антонов. - Главный вопрос - где взять деньги на индексацию, если денег в бюджете нет».

Руководитель Государственно-правового комитета администрации области Андрей Карпов призвал авторов законопроекта «не вводить в заблуждение работников бюджетной сферы».

«Создаётся ошибочное представление, что реальная зарплата вырастет. Но никакая индексация без повышения фонда оплаты труда не приведёт к росту реальной зарплаты», - сказал Андрей Карпов.

Эту позицию поддержали депутаты-руководители бюджетных учреждений: главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский и директор великолукской школы Елена Даньшова.

«Что вынужден делать руководитель при повышении должностного оклада без увеличения фонда оплаты труда? Переводить часть стимулирующих выплат в оклад. Получается, что зарплата и нагрузка остаются прежними, а стимул к работе становится меньше», - сказал Валерий Василевский.

«Принимая этот закон, мы реально ничего не меняем, просто из одной «корзинки» перекладываем в другую, - поддержала коллегу Елена Даньшова. - Никто не против увеличения зарплаты, но у нас нет нефтяной трубы, так что давайте, в первую очередь, думать, где взять деньги».

По мнению председателя комитета Виктора Антонова, проблему необходимо решать системно на федеральном уровне. «Сейчас оклад санитара в больнице – 19 тысяч, врача – 14, а медсестры – 12. Вот главврач и выкручивается, как может, за счёт стимулирующих выплат», - привёл пример депутат.

«Вашим предложением не спасёшь положение – это чисто политический акт», - обратился Виктор Антонов к авторам законодательной инициативы. – Несовершенна сама система оплаты труда работников бюджетной сферы, её и надо менять».

В итоге предложенный законопроект не набрал необходимых голосов в поддержку.

Остальные вопросы повестки заседания не вызвали замечаний и были поддержаны членами комитета по труду и социальной политике.