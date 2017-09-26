Предложение наказывать организаторов митингов за отказ их проведения не нашло поддержки у псковских депутатов

16:21, 27 сентября 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению не поддержали представленную парламентарием Натальей Тудаковой законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу поправок в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 сентября, Наталья Тудакова рассказала, что часто отмечаются случаи, когда организатор публичного мероприятия отказывается от его проведения по различным причинам, в том числе и по личному усмотрению. Действующим законодательством предусмотрено, что в случае отказа организатора публичного мероприятия от его проведения он обязан принять меры по прекращению предварительной агитации и информированию граждан и органа исполнительной власти субъекта Федерации или органа местного самоуправления, которым подано уведомление о проведении данного публичного мероприятия, о принятом решении.

Однако, по словам Натальи Тудаковой, ни порядок предоставления, ни ответственность за непредставление вышеназванной информации законодательством не предусмотрены. Законопроект, который она представила, предлагал обязать организатора информировать орган исполнительной власти субъекта Федерации или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии решения о его не проведении, а также ввести ответственность в случае непредставления вышеназванной информации.

Кроме того, предлагается установить обязанность органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления при получении информации от организатора о не проведении публичного мероприятия доводить до сведения об освободившемся месте для проведения публичного мероприятия иных организаторов публичных мероприятий в случае совпадения места и времени в порядке очередности поданных уведомлений.

Член законодательного комитета Алексей Севастьянов спросил, появились ли эти предложения после прошедших 10 сентября выборов или «они зрели годами». «Вы пытаетесь выдумать проблему там, где ее нет. Скорее всего, причина непроведения мероприятия будет обычная - например, плохая погода, штормовое предупреждение, а мы тут выдумываем, как бы организаторов наказать. Ненужные законы не надо принимать», - отметил он.

Не поддержали депутаты и другую законодательную инициативу, озвученную Натальей Тудаковой. Речь шла о внесении изменений в региональный закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» в части указания даты и времени получения уведомления об организации мероприятия.