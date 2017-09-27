Глава Дновского района объяснила, почему муниципалитеты просят передать установку тарифов за проезд в область

15:52, 27 сентября 2017, ПАИ

Законопроект «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов Псковской области и органами государственной власти Псковской области в сфере установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению на заседании 27 сентября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава Дновского района Валентина Тюрина пояснила парламентариям, почему муниципалитеты выступают за передачу полномочий по установке тарифов на пассажирские перевозки в область. По её словам, органы самоуправления не могут выполнять эти обязанности из-за отсутствия методологической базы, а также информации о затратах перевозчиков, необходимых для расчета тарифов. Кроме того, отметила Валентина Тюрина, в муниципалитетах нет работников, обладающих необходимой квалификацией для производства расчетов.

Также она подчеркнула, что существует вероятность установления в муниципальных районах области разной стоимости проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, что может повлечь повышение социальной напряженности в регионе в целом.

«Предлагаем перераспределить полномочия и полномочия по установлению тарифов передать администрации Псковской области», - резюмировала выступающая. Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали принять его на завтрашней сессии в двух чтениях.