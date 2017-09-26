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35 плиток шоколада украл молодой человек из магазина в Пскове

В Пскове на улице Гагарина 24-летний молодой человек похитил из магазина 35 плиток шоколада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Гагарина совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.

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