15-летний спортсмен из Пскова отправится на Первенство России по дзюдо

16:24, 27 сентября 2017, ПАИ

В Петрозаводск (Карелия) прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В весовой категории 73 кг чемпионом стал 15-летний Никита Ключенко из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в спортцентре «Бригантина»,

Пскович получил право участвовать в Первенстве России по дзюдо, которое состоится в Крыму в начале ноября.

Тренируют юношу мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани и мастер спорта России по дзюдо Сергей Фомин.