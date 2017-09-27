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Спорт

15-летний спортсмен из Пскова отправится на Первенство России по дзюдо

В Петрозаводск (Карелия) прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В весовой категории 73 кг чемпионом стал 15-летний Никита Ключенко из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в спортцентре «Бригантина», 

Пскович получил право участвовать в Первенстве России по дзюдо, которое состоится в Крыму в начале ноября.

Тренируют юношу мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани и мастер спорта России по дзюдо Сергей Фомин.

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