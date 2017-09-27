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Общество

Изменение нормативов заготовки древесины для отопления и строительства поддержал комитет по АПК Псковского облсобрания

Комитет по экономической политике,  агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания (ПОС) поддержал изменение нормативов заготовки древесины для отопления и строительства и рекомендовал на сессии внести соответствующие изменения в закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Псковской области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Зампредседателя госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов доложил, что предлагает уточнить рамки установленного законодательством права граждан на заготовку древесины для собственных нужд. 

Действующие нормативы распространяются на граждан без привязки к домовладению и земельному участку: для отопления – до 15 кубометров один раз в год, для строительства жилого дома один раз в двадцать пять лет – до 76 кубометров, для дома на дачном участке – до 20 кубометров.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что такая формулировка статьи регионального закона позволяла всем проживающим в одном домовладении или имеющим земельный участок гражданам претендовать на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, независимо от фактической потребности в древесине для конкретной цели.

В новой редакции закона предлагается прописать, что норматив заготовки гражданами древесины для отопления устанавливается в привязке к домовладению, а объёмы древесины для строительства и ремонта домов рассчитаны на семью или одиноко проживающего гражданина.

Один из членов комитета отметил, что от населения поступают жалобы на то, что лесничества предлагают делянки, на которые не попасть. Андрей Горкунов заверил, что к декабрю напряженность, связанную с недостатком делянок, планируется снять.

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