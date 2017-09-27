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Экономика

Газпром возглавил рейтинг глобальных энергетических компаний S&P Global Platts

Группа «Газпром» заняла первое место в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных энергетических компаний» S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, при составлении рейтинга учитываются финансовые показатели, такие как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Добавим, что рейтинг «Топ-250 глобальных энергетических компаний» впервые был опубликован в 2002 году.

S&P Global Platts — информационное агентство, специализирующееся на публикации новостей, комментариев, данных фундаментального рыночного анализа, аналитики и ценовых котировок на сырьевые товары и энергоносители.

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