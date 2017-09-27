Сергей Перников поручил проверить законность действий администрации Пскова в отношении местной жительницы

17:45, 27 сентября 2017, ПАИ

27 сентября заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел прием граждан по личным вопросам в региональной приемной президента Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, жительница Пскова обратилась с вопросом о законности начисления арендной платы за земельный участок и возможности его выкупа.

Псковичке пояснили, что администрация города передала в аренду земельный участок в 2000 году, после чего был возведен фундамент под будущий дом и зарегистрирован в собственность. В 2008 году арендная плата за участок увеличилась, что заявительница посчитала незаконным. Жительница Пскова обратилась с просьбой к Сергею Перникову произвести оценку арендной платы с понижающим коэффициентом начиная с 2008 года, а также оформить участок в собственность с целью реализации своего преимущественного права.

Вице-губернатор поручил детально разобраться в этом вопросе председателю Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Ларисе Васильевой и дать правовую оценку действиям администрации Пскова, а также провести повторный личный прием заявительницы с разъяснением ее прав.