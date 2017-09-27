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Общество

Закупки продуктов питания в Псковской области проводятся в строгом соответствии с законодательством

Информация о нарушениях при проведении торгов на поставку горячего питания в государственные образовательные учреждения Псковской области, которую представил депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки» Антон Гетта, не соответствует действительности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок, за последние пять лет компании «Комплекс-Плюс», «Сервис-Комплекс», «Здоровое питание», «Регион-Плюс» и «Горизонт» не становились победителями областных аукционов, проводимых ведомством, по предоставлению услуг общественного питания государственным образовательным учреждениям области.

В настоящее время в большинстве государственных образовательных учреждениях региона существует практика приготовления горячего питания для учащихся непосредственно в столовых из закупаемых на совместных торгах продуктах (молоко, хлеб, мясо, рыба, колбасные изделия, сахар, яйцо, овощи, крупы).

В ведомстве также отметили достаточно высокий уровень конкуренции на рынке — в среднем на конкурс подают заявку до шести поставщиков продуктов. Всего в торгах на поставку продуктов в госучреждения образования Псковской области принимает участие более 40 региональных компаний. Экономия средств регионального бюджета от проведения таких аукционов составляет более 10%.

В то же время необходимо отметить, что организацией питания в муниципальных образовательных учреждениях занимаются непосредственно органы местного самоуправления.

Так, по информации администрации Пскова, за последние четыре года участниками торгов по предоставлению услуг общественного питания для образовательных учреждений города среди прочих действительно становились компании, которые фигурируют в информации Народного фронта. Все аукционы прошли в открытой форме и без нарушения законодательства.

Отметим, что организация и проведение конкурсных процедур в регионе находится на особом контроле администрации Псковской области.

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