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Экономика

Изменения в госпрограмму содействия экономическому развитию внесут в Псковской области

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал внесение изменений в Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вносимые изменения приводят в соответствие объемы финансирования программы с бюджетом области. Также изменились наименования участников программы, в частности, созданы Центр инноваций соцсферы Псковской области, Инжиниринговый центр.

Кроме того, поправки связаны с новыми показателями от Минэкономразвития и уточнением значения целевых индикаторов программы и подпрограммы.

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