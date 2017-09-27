Изменения в госпрограмму содействия экономическому развитию внесут в Псковской области
Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал внесение изменений в Государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Вносимые изменения приводят в соответствие объемы финансирования программы с бюджетом области. Также изменились наименования участников программы, в частности, созданы Центр инноваций соцсферы Псковской области, Инжиниринговый центр.
Кроме того, поправки связаны с новыми показателями от Минэкономразвития и уточнением значения целевых индикаторов программы и подпрограммы.