163 тысяч рублей лишилась великолучанка после игры на бирже

18:09, 27 сентября 2017, ПАИ

Жительница Великих Лук решила принять участие в биржевых онлайн-торгах на одном из сайтов в интернете. На контакт с ней вышли неизвестные лица, которые действовали под видом брокеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

История эта началась еще в июне текущего года и завершилась 21 сентября, когда великолучанка в результате различных уловок и махинаций мошенников лишилась более 163 тысяч рублей. Со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, к которым за помощью обратилась потерпевшая.

26 сентября жертвой мошенников стала другая великолучанка. Ей пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина связалась по указанному телефону с гражданином. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо уточнить данные банковской карты горожанки. Соответствующие сведения она предоставила. В итоге с ее карты произошло списание 4400 рублей. Возбуждено уголовное дело.