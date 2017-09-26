Систематически выпивающий за рулём житель Бежаниц отправился в колонию

18:15, 27 сентября 2017, ПАИ

В Бежаницком районе водитель, четырежды попавшийся сотрудникам ГИБДД в нетрезвом состоянии, отправился исправительную колонию общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

18 августа в 22:00 29-летний житель Бежаниц в очередной раз в нетрезвом состоянии управлял автомобилем ВАЗ-21099. До этого он трижды привлекался к уголовной ответственности по аналогичному поводу. Дважды мировой судья назначал ему обязательные работы, затем мужчина получил условный срок.

На этот раз житель Бежаниц приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением водительских прав на три года, однако приговор смягчили, и за решетку любитель выпить за рулем отправится лишь на 7 месяцев.