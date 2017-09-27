Четыре экипажа с участием псковичей будут стартовать на 18-м этапе Кубка России по ралли

18:07, 27 сентября 2017, ПАИ

Четыре экипажа с участием псковичей будут стартовать на 18-м этапе Кубка России — ралли «СUPPER Псков -2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов.

Под стартовым номером 22 на трассу уйдут мастера спорта Александра Горланова и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, подготовленном TBRacing. Этот экипаж в текущем сезоне стал Чемпионом России по ралли, отметил Игорь Федотов.

26 стартовый номер получил кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев. «Сэнсэй псковских раллистов взял в свой экипаж штурмана со стороны, а точнее родом из Нижнего Новгорода. Стенограмму в «восьмёрке» будет читать начинающая ко-драйвер Екатерина Кожухарь», - рассказал руководитель пресс-центра гонки.

Полностью псковский экипаж выйдет на старт под номером 44. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь, которые будут пилотировать Ford Fiesta.

Ещё один экипаж с псковским участием поедет под номером 55 на ВАЗ-2108. Псковичка Юлия Пащинская будет читать стенограмму Никите Масюку из Санкт-Петербурга.

Как рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, великолукский экипаж Владислава Супруна и Олега Стебнюка, выступавший в Кубке России в этом сезоне, пропустит гонку. Спортсмены решили сосредоточится на подготовке собственного боевого автомобиля к соревнованиям следующего года.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в псковском этапе Кубка России подали 75 экипажей, которые представляют различные города России и Белоруссии.

Ралли «Cupper Псков-2017» состоится 29-30 сентября. Гонка также будет носить статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

На 28 сентября назначены тестовые заезды, а также регистрация гонщиков. 29 сентября для спортсменов будет организовано ознакомление с трассой.

В этот же день в 18:30 на набережной реки Великой состоится официальная церемония открытия гонки.

Старт же соревнованиям будет дан на следующий день в 9:30 на картодроме «Печорский» (42-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район), где разместится сервисный парк. Гонщикам предстоит проехать порядка 280 километров по дорогам Печорского и Палкинского районов, из которых 81 километр – это общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 16:30 в Пскове на улице Генерала Маргелова. Церемония награждения победителей пройдёт вечером этого же дня в КСК «Супер».