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Общество

Житель Гдова стал первым пациентом псковской санавиации

Первый рейс санитарной авиации Псковской области 27 сентября доставил из Гдова в Псковскую областную клиническую больницу пациента с перитонитом. Больному планируется провести экстренную операцию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на главного врача медучреждения Анатолия Волкова.

Руководитель медучреждения также добавил, что вечером поступил еще один вызов, уже из Порхова. Транспортировка вертолетом санавиации в областное медучреждение потребовалась для пациента с тяжелым повреждением мозга.

«Санавиация — более быстрая и безопасная возможность транспортировки тяжелобольных пациентов. Чем короче и безопаснее доставка, тем выше вероятность сохранения здоровья и жизни пациента. Вертолет отвечает всем необходимым требованиям и имеет возможность оказывать первую помощь уже на борту», — отметил Анатолий Волков и добавил, что медицинский персонал учреждения прошел необходимую подготовку по работе на борту вертолета.

Вертолет «Ансат» прибыл в регион 23 сентября. Это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет отечественного производства. Он будет обеспечивать транспортировку тяжелых больных из межрайонных больниц и города Великие Луки в областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр, а также в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что участие Псковской области в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации стало возможным благодаря поддержке вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. С просьбой включить регион в программу санавиации к ней обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак. Финансовое обеспечение программы со стороны федерального бюджета составляет 21 млн рублей, еще 3 млн рублей — софинансирование из областного бюджета.

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