Пожароопасный сезон завершился в Псковской области без ущерба лесному хозяйству

20:40, 27 сентября 2017, ПАИ

27 сентября в администрации Псковской области состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова. В нем приняли участие главы районов, представители органов исполнительной власти области, надзорных и силовых структур, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Основное внимание участники заседания уделили итогам прохождения пожароопасного сезона в Псковской области в текущем году, который завершился 20 сентября. Как рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, за это время на территории региона произошли 43 пожара на площади 58 га, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Кроме того, не было допущено ущерба лесному хозяйству.

Больше всего возгораний было зафиксировано в Себежском, Гдовском и Порховском районах. По мнению Виктора Мусатова, это связано с повышенной рекреационной нагрузкой. Ни одного пожара не произошло в Локнянском, Новоржевском, Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Невельском, Палкинском, Островском, Дновском и Дедовичском районах.

Основными причинами возгорания земель лесного фонда стали палы травы на прилегающих земельных участках, отметил Виктор Мусатов. В результате процессуальных действий сотрудников госкомитета, МЧС и органов местного самоуправления составлены 74 протокола, к ответственности привлечены 39 граждан, 10 и 25 юридических и должностных лиц соответственно.

Положительных результатов удалось достичь благодаря интенсивной подготовке к прохождению пожароопасного сезона и выполнению превентивных мероприятий по обустройству лесов, пояснил председатель госкомитета. Так, были сделаны противопожарные минерализованные полосы на протяжении 492 км, осуществлялся уход за ними на 5,6 тыс. км, построены почти 5 км дорог противопожарного назначения и отремонтированы 83 км, проведено профилактическое выжигание на площади 345 га. Кроме того, в этом году обустроены 369 мест отдыха и установлены 487 аншлагов.

По информации представителя Главного управления МЧС России по Псковской области Владимира Якунина, в этом сезоне было зафиксировано 240 фактов горения сухой растительности. Для профилактики возгораний в регионе прошла операция «Антипал», в рамках которой проведена профилактическая работа с населением, а также совместные рейды с сотрудниками правоохранительных органов. В результате проверок 54 человека привлечены к административной ответственности. Гибели и травмирования людей допущено не было, добавил Владимир Якунин.

Участники совещания также обсудили результаты работы с невостребованными земельными долями (паями). Как рассказал начальник Главного Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов, с начала года решением суда невостребованными признаны более 17 тыс. га сельхозугодий. В муниципальную собственность было зарегистрировано более 32 тыс. га, из них сельхозтоваропроизводителям и крестьянским фермерским хозяйствам предоставлено 1 тыс. га, продано более 8 тыс. га. Эта работа полностью завершена в Гдовском, Красногородском, Псковском, Дедовичском, Опочецком, Стругокрасненском и Бежаницком районах. Активизировали работу Невельский и Усвятский районы, при этом Куньинский район отстает от графика. В связи с чем вице-губернатор поручил председателю Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Ларисе Васильевой в ближайшее время провести методическое совещание для представителей муниципальных образований по судебной практике оформления невостребованных паев.

Следующим вопросом повестки дня стал ход расчистки придорожных полос и полос отвода в Псковской области. Николай Романов отметил, что работа идет в штатном режиме и без замечаний. Псковский и Себежский районы уже выполнили эту работу. В Новосокольническом районе расчистка продолжается. В свою очередь вице-губернатор призвал главу этого муниципального образования активизировать работу. Кроме того, Сергей Перников дал поручение Госуправлению сельского хозяйства совместно с «Псковавтодор» представить информацию о ходе расчистки придорожных полос и полосы отвода в районах в рамках плана-графика на 2017 год с фотофиксацией.

В рамках заседания обсуждались также вопросы муниципального земельного контроля и формирования перечня особо ценных продуктивных земель сельхозназначения. В целом в регионе работа идет по плану, за исключением нескольких муниципалитетов. Сергей Перников рекомендовал органам прокуратуры Псковской области обратить внимание на эти районы, а председателю госкомитета Николаю Романову - предоставить информацию о текущей ситуации в этих муниципалитетах и оказать необходимую методическую помощь их руководителям.

В завершение совещания участники обсудили вопрос об использовании электронных сервисов Росреестра с целью получения государственных услуг в электронном виде. Сергей Перников напомнил, что в Псковской области идет активная работа, направленная на упрощение получения государственных услуг и повышение их доступности. В ближайшее время процедура будет доведена до всех муниципальных образований области.