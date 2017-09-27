Семинар по бизнес-планированию пройдёт в Пскове 29 сентября

19:39, 27 сентября 2017, ПАИ

29 сентября в 14:00 АНО «ЦИСС Псковской области» проведёт семинар на тему «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, мероприятие пройдёт в бизнес-инкубаторе по адресу: город Псков, Набережная реки Великой, дом 6.

На семинаре будут освещены особенности составления бизнес-планов социальных проектов, практические методики при их разработке, анализ осуществимости бизнес-планирования, типичные ошибки и недостатки в их составлении.



Для проведения семинара «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве» предлагаются следующие вопросы: «Миссия социального предпринимательства - цели и задачи», «Бизнес-планирование», «Основные разделы бизнес-планирования», «Свод-анализ».



Тренером выступит Олег Бедских.



Дополнительную информацию можно получить в АНО «ЦИСС Псковской области» по адресу: Псков, улица Народная, дом 20; телефон: +79532497579.