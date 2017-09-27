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Экономика

Семинар по бизнес-планированию пройдёт в Пскове 29 сентября

29 сентября в 14:00 АНО «ЦИСС Псковской области» проведёт семинар на тему «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, мероприятие пройдёт в бизнес-инкубаторе по адресу: город Псков, Набережная реки Великой, дом 6.

На семинаре будут освещены особенности составления бизнес-планов социальных проектов, практические методики при их разработке, анализ осуществимости бизнес-планирования, типичные ошибки и недостатки в их составлении. 

Для проведения семинара «Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве» предлагаются следующие вопросы: «Миссия социального предпринимательства - цели и задачи», «Бизнес-планирование», «Основные разделы бизнес-планирования», «Свод-анализ». 

Тренером выступит Олег Бедских.

Дополнительную информацию можно получить в АНО «ЦИСС Псковской области» по адресу: Псков, улица Народная, дом 20; телефон: +79532497579.

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