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Экономика

Знак качества XXI века могут получить псковские предприятия

Предприятия Псковской области могут принять участие в 38-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. который проходит с июля по ноябрь в Москве. Продукция предприятий - лауреатов конкурса будет представлена на соискание золотых и платиновых знаков качества, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

По всем вопросам можно обращаться в исполнительную дирекцию выставки (конкурса) по адресу: 129223, Москва, проспект Мира, ВДНХ, павильон № 69, 
ООО «АМСКОРТ» Интернэшнл», телефоны: 8 (499)760-33-82, 760-33-86. 760-36-13; телефон-факс: 8(499) 760-33-82. Email: bmv@amscort.ru, rybkina@amscort.ru. Адрес в Интернете - http://www.rosmarka.ru».

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