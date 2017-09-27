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Общество

О действиях при пожаре узнали жители дома по улице Дружбы в Великих Луках

27 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Великих Луках профилактический рейд в многоквартирном жилом доме по улице Дружбы, дом 5, корпус 2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были распространены 25 памяток о действиях при возникновении пожара, 20 листовок о мерах пожарной безопасности, проинструктированы под роспись 19 человек, проведён обход 23 квартир.

Профилактическая работа проводилась по темам «Действия при обнаружении пожара и эвакуации людей в многоквартирных жилых домах»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту», «Недопущение неосторожного обращения с огнём и предупреждение детской шалости». Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам квартиры.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с основными причинами пожаров и гибели людей на территории города Великие Луки.

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