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Общество

Молодые псковичи очистили здания от надписей с рекламой наркотиков

В Пскове молодые люди очистили фасады ряда зданий от надписей, рекламирующих наркотики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 26 сентября группа учащихся по собственной инициативе с руководителем управляющей компании  организовали акцию, в ходе которой были закрашены надписи на 15 зданиях.

«Эти молодые люди с активной жизненной позицией, выступающие за здоровый образ жизни, планируют проводить подобные акции на регулярной основе, чтобы избавить свой город от рекламы деструктивных социальных групп», - рассказали в полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области убеждены, что подобные инициативы молодежи необходимо всячески поддерживать и развивать.

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