Молодые псковичи очистили здания от надписей с рекламой наркотиков

21:17, 27 сентября 2017, ПАИ

В Пскове молодые люди очистили фасады ряда зданий от надписей, рекламирующих наркотики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 26 сентября группа учащихся по собственной инициативе с руководителем управляющей компании организовали акцию, в ходе которой были закрашены надписи на 15 зданиях.

«Эти молодые люди с активной жизненной позицией, выступающие за здоровый образ жизни, планируют проводить подобные акции на регулярной основе, чтобы избавить свой город от рекламы деструктивных социальных групп», - рассказали в полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области убеждены, что подобные инициативы молодежи необходимо всячески поддерживать и развивать.