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Общество

Камеры и двор пушкиногорского изолятора проверили общественники

В Пушкинских Горах проведена акция «Общественный контроль», в рамках которой общественники посетили изолятор временного содержания отделения МВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Член Общественного совета при областном УМВД Андрей Стегний и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков  и Игорь Романов проверили соблюдение условий содержания задержанных. В ходе проверки общественники осмотрели камеры, помещения для встреч с адвокатом и следователем, прогулочный дворик. Интересовало их наличие в камерах необходимой мебели, постельных принадлежностей. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм.

Удалось общественникам пообщаться и с одним из задержанных, который находился под арестом за административные правонарушения. Претензий и жалоб в адрес правоохранителей от него не поступило. «Работа изолятора организована на должном уровне. Права содержащихся здесь граждан не нарушаются», - отметил Андрей Стегний.

Свое посещение гости завершили беседой с начальником отделения МВД России по Пушкиногорскому району полковником полиции Андреем Синицыным. Подчеркивалось, что в ходе проверки каких-либо серьезных нарушений выявлено не было. Условия содержания задержанных лиц соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством.

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