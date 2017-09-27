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Общество

О принудительном исполнении расскажут псковичам судебные приставы

29 сентября с 10:00 до 17:00 в Пскове в офисе регионального отделения «Ассоциации юристов России» судебные приставы дадут всем желающим консультации по вопросам, связанным с процедурами принудительного исполнения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Специалисты аппарата управления примут участие в Дне бесплатной юридической помощи населению, который проводит Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Основная цель мероприятия – правовое информирование и просвещение, а также повышение правовой грамотности населения. Работа проводится через квалифицированные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

День бесплатной юридической помощи населению пройдет в офисе регионального отделения по адресу: Псков, улица Ленина, 7. В качестве дополнительной информации представители службы судебных приставов расскажут всем желающим о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России и научат пользоваться им для получения сведений о задолженности. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (8112) 699-020.

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