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Общество

Невельчанину пришлось снести баню по требованию приставов

Житель Невеля исполнил решение суда о сносе самовольного построенного сруба бани только после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В связи с решением Невельского районого суда гражданин был обязал снести сруб бани и вывезти пиломатериалы с земельного участка взыскателя, находящегося в одной из деревень Великолукского района ещё в июля 2016 года. Однако, мужчина более года не исполнял судебное решение.

В рамках работы над исполнительным производством судебные приставы вынесли в отношении гражданина постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. В сентябре заместитель начальника ОСП Невельского и Усвятского районов УФССП России по Псковской области Ольга Огурешникова осуществила выезд к должнику. Мужчине был назначен штраф, после чего он осуществил вывоз сруба бани и пиломатериалов с земельного участка взыскателя по производству. 

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