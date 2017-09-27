День единого приёма граждан проведут псковские приставы 12 октября

20:53, 27 сентября 2017, ПАИ

12 октября c 14:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт День единого приёма граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, цель мероприятия, проводимого в рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, - обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи.

Прием граждан и представителей организаций будет проводиться по адресу: Псков, улица Текстильная, дом 3. Предварительная запись на личный прием к должностным лицам аппарата управления возможна по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По указанному адресу также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств.

Жителей областного центра будут ждать в ОСП № 1, № 2 города Пскова и ОСП Псковского района по адресу: улица М. Горького, дом 1 (3 этаж).

Вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта).