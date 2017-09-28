Кибердепутаты

10:07, 29 сентября 2017, ПАИ

Инстаграм, Фейсбук, «ВКонтакте», Твиттер - соцсети давно и основательно вошли в повседневную жизнь. Подавляющее большинство сегодня по разным причинам предпочитает быть онлайн, освоить новое пространство и не прослыть ретроградом. Одни загружают виртуальное «я» для общения и просмотра пёстрой «ленты новостей». Другие тем временем нашли современную площадку для взаимодействия с избирателями, удобное место для дискуссий, актуальный способ популяризации своей работы или позиционирования себя как открытого и деятельного политика. Речь идёт о «социальных» депутатах, успевающих с пользой заседать не только в областном Собрании, но и в интернете.

#пятничныйпортрет

Активных пользователей соцсетей в региональном парламенте оказалось не так уж и много. Среди них нельзя не обратить внимания на вице-спикера Виктора Остренко, который зарегистрировался во всех основных онлайн-сервисах. В его случае можно отметить достаточно высокий уровень публичности.

На связь с жителями своего округа зампредседателя ПОС выходит в социальной сети «ВКонтакте» и тут же вступает в различные группы, которые они создают. Так он мониторит ситуацию в Печорском и Палкинском районах, то есть в зоне своей ответственности. В общем, держит руку на пульсе и может оперативно реагировать на запросы населения. Не избегает Виктор Остренко и личных конструктивных диалогов, но заявки в друзья одобряет выборочно. Он нажимает «принять», если решение вопроса требует его непосредственного участия и сопровождения.

«Для любого депутата, как представителя конкретной территории, очень важно находиться в подобного рода коммуникациях и стимулировать в той или иной степени работу социальных сетей, демонстрируя включенность в работу в этих округах», - заявляет вице-спикер и продолжает обновлять соцсети, которые облегчают ему «задачи по исполнению полномочий депутата».

Фейсбук использует минимально. Во-первых, он менее популярен среди его избирателей, во-вторых, и парламентарию этот формат не совсем подходит — недостаточно времени с завидным постоянством туда «погружаться». Фейсбук Виктор Остренко воспринимает, скорее, как источник информации, которая производится интересными ему людьми. Сам он здесь ничего не генерирует.

А вот в Инстаграме этот пользователь формирует собственный уникальный контент. Там он создаёт хронику насыщенной жизни, рассказывает о себе сквозь призму различных событий, охотно делится семейными фотографиями и перелистывает страницы электронного альбома.

Для продвижения своего аккаунта всех подряд не лайкает, однако способен оценить примечательный репортаж или отдельные удачные кадры с художественной составляющей.

Законодатель старается быть оригинальным и каждую неделю показывает читателям «пятничный портрет». «Когда-то появился первый рисунок и перерос в серию. Не всегда происходит это в пятницу, но уж такой хештег приклеился. В основном портретные зарисовки. Не ищите конкретных людей, это образы, которые мне приходят, ручка сама рисует», - снимает интригу Виктор Остренко.

#ждунеобходимости

Кому ещё в облсобрании может пригодиться Wi-Fi? Пожалуй, Александру Братчикову. Время от времени он смотрит «кто что выкладывает» в социальных сетях, а если информация достойна его уважения, то и лайк поставит. Но сам прагматичен и от публикаций воздерживается. «То, что Фейсбук и «ВКонтакте» ползают по твоим записным книжкам и телефону, смотрят твои фотографии, - это факт», - замечает парламентарий.

При этом признаёт их право на жизнь и видит перспективу. «Наверное, она рано или поздно возникнет, но на данном этапе я для себя такой необходимости не вижу», - говорит о своём присутствии в виртуальной реальности Александр Братчиков. Пока он находится в ней лишь номинально.

#всемдобра

При желании во всемирной паутине легко отыскать «живые» аккаунты маломобильного депутата Марины Борисенковой. Её личные страницы открыты для всех в наиболее известных соцсетях. Правда, люди чаще пишут парламентарию в группах Всероссийского общества инвалидов, которые она ведёт.

«Считаю, что социальные сети заняли некую нишу, большое количество граждан обращаются в соцсети за получением каких-то знаний или за развлечениями. В принципе, немаловажно, хотя это не главное», - размышляет Марина Борисенкова и ежедневно отслеживает сообщения и комментарии то в Инстаграме, то в Фейсбуке, то в «ВКонтакте».

#ничеголичного

Выходит в Сеть и Юрий Павлинов, но в личные дела общественность никогда не посвящает. На двух электронных страницах он размещает посты формального толка, про депутатскую да партийную деятельность, и подгружает к ним «фотографии с мероприятий».

Также Юрий Павлинов не забывает следить за поведением своих коллег в Фейсбуке и «ВКонтакте», высказывать собственное мнение на разные темы и перенимать успешный опыт. А для избирателей есть личные приемы, и этого хватит. Впрочем, ответить на волнующие их вопросы в режиме онлайн он не отказывается.

#яснопонятно

Ульяна Михайлова тоже чётко разделяет работу и личную жизнь. Поэтому профили у неё, как у председателя областного совета профсоюзов, конечно, есть, но обновляют их специально обученные люди.

Целых три человека от её лица эффективно используют потенциал «мощной системы», проще говоря, соцсети, плодотворно контактируют с партнёрами и союзниками, формулируют «общественные, политические и экономические позиции» добровольного объединения.

#самсебережиссёр

Депутат Лев Шлосберг, наоборот, склонен доносить свои мысли без посредников. Он словно сам себе режиссёр. Парламентарий гиперактивен на просторах интернета, энергично задействует в качестве политической трибуны всевозможные электронные каналы и собирает определённую аудиторию.

Иногда Лев Шлосберг радует тысячи своих виртуальных друзей и подписчиков фотографиями в компании супруги.

#notprivate

Приветствует соцсети и Дарья Козьякова, депутатская деятельность которой не сводится к официальным приёмам. В соцсети «ВКонтакте» она всегда готова к разговору с народом. «Если не накапливать, то много времени не отнимает. И это работает», - рассказывает законодатель. Словом, стучитесь в друзья и будете услышаны.

«Если человек живёт нормальной жизнью, общается в нормальном кругу и имеет здоровые привычки, семью - чего здесь скрывать? Наоборот, эта открытость и публичность располагает к себе», - говорит Дарья Козьякова, выкладывает семейные фотографии и не применяет настройки приватности.

#избирательнокарл

Представлен в социальных сетях и Пётр Алексеенко. Он завёл страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Фейсбуке и каждый день по несколько раз подключается к интернету, чтобы не пропустить серьёзные обсуждения, к примеру, «по выборным делам». Ещё депутат эпизодически обнародует официальные фотографии со своим участием или предстаёт перед публикой в роли рыбака и дачника.

«Личная страница нужна, чтоб тебя воспринимали более открытым, к тому же, не всегда удаётся пообщаться напрямую», - объясняет необходимость онлайн-сервисов Пётр Алексеенко. Однако, заявки принимает избирательно – от общих с френдами в своем списке или просто наглядно знакомых людей.

#почтизасмеялся

Не без аккаунтов и товарищ Дуля. Виктор Фёдорович сосредоточился на общении в соцсети «Одноклассники», где «понаходил» многочисленных однополчан от Владивостока до Бреста. И, безусловно, доволен, но не всем. «Терпеть не могу вот эти вот картинки улыбающиеся, смайлики всякие. Детство. Что это за рожицы?! Лучше трактор какой-нибудь взяли бы и опубликовали, который пашет землю в нашей России. Слащавые эти поздравления, низкопробные стишки, далёкие от Пушкина и вообще от нашего русского слова, я этого не выношу!» - признаётся депутат и ставит «классы» за посты, связанные с действительностью.

#параллельныймир

Слабая активность прослеживается на странице Алексея Севастьянова. Он выбрал Фейсбук, но как инструмент обратной связи его не рассматривает, присутствуя там весьма пассивно. Парламентарий использует платформу по-своему, без политики.

По его мнению, чтобы найти друг друга, депутату и избирателям интернет не нужен. «Верю только в живое общение, соцсети я не игнорирую, я к ним - параллельно», - заявляет Алексей Севастьянов, придумавший универсальную подпись «не знаю, а мне нравится».

#ачегодобилсяты

А «продвинутой» Лидии Драгуновой в соцсетях привычно и комфортно. Она в тренде – уверенно пользуется Инстаграмом, Фейсбуком, но регулярнее заглядывает в социальную сеть «ВКонтакте». Круг её читателей не ограничен, стиль общения – свободный, визиты – частые.

«Для моего поколения соцсети - удобный способ для коммуникации и развития определённой тематики, я положительно отношусь, это инструмент, которым нужно пользоваться», - рекомендует депутат, почти всех добавляет в друзья, комментирует, лайкает и без стеснения делится личными снимками, ведь «лучше показать что-то самой, чем это будут выискивать».

#вжухикоробка

На 100% и с реальным результатом работает в соцсетях Всеволод Козловский. Это его «электронная приёмная» - все избиратели получают быстрый отклик в Инстаграме, Фейсбуке, «ВКонтакте» и Твиттере и днём, и вечером: «Формально я ответить не могу, это не документ. Многие вопросы решаются мгновенно, один звонок и всё: человек перенаправлен куда надо и звонит потом, благодарит; один звонок и человек знает, куда пойти и куда обратиться. Люди даже этого не знают, не понимают, какие ветви власти существуют».

Личными фотографиями, в том числе с домашними животными, депутат делится «самую малость», зато он способен решать через соцсети насущные инфраструктурные вопросы. «Был объявлен грант косметической компанией, она ежегодно делает три катка по стране. Надо было разместить свою площадку на их сайте и организовать голосование за её реконструкцию. Решили выдвинуть площадку в Великих Луках, можно было голосовать в Фейсбуке и «ВКонтакте». И Элиста голосовала, и Дальний Восток, и Подмосковье, и Псков, и все, кто был у меня в друзьях. И получилось! На этой неделе уже заезжает московский подрядчик, и у нас будет новая хоккейная коробка», - транслирует свой опыт Всеволод Козловский.

Объяснимо и факт - народный избранник Козловский виртуально «творит перемены» в настоящем, а мы, разумеется, плюсуем и ждём продолжения.

Фотографии из социальных сетей депутатов Псковского областного Собрания.