Набор потребительской корзины в России останется прежним до 2021 года

08:27, 28 сентября 2017, ПАИ

Правительство России приняло решение оставить неизменным набор потребительской корзины до 2021 года в связи с привязкой минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, который высчитывается по действующей продуктовой корзине. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее Минтруд планировал внести корректировки в минимальный набор продуктов питания с учетом рекомендаций Минздрава, однако от этого сценария пришлось отказаться.

По данным Росстата, средняя стоимость потребительской корзины в августе составила 3839,9 рублей, что ниже на 5,6% по сравнению с предыдущими месяцами. В ее состав входят 34 продуктов питания, среди них хлеб, фрукты, овощи, сахар, кондитерские изделия, морепродукты.

Некоторые эксперты полагают, что минимальный набор потребительской корзины должен в первую очередь соответствовать рекомендациям Минздрава. Необходимо увеличить количество свежих овощей и фруктов, при этом уменьшить число мучных изделий и круп. Эксперт отметил, что нынешний состав корзины неактуален, потребители уже давно не покупают такой состав продуктов.

Президент России Владимир Путин поручил уравнять минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2019 году. Однако окончательное уравнивание этих двух показателей может произойти не позднее 2019 года.