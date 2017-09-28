Стритрейсерам могут грозить штрафы и лишение свободы

08:55, 28 сентября 2017, ПАИ

Рабочая группа Госдумы намерена обсудить поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся любителей быстрой езды. Об этом пишет газета «Известия».

Стритрейсерам могут начать выписывать миллионные штрафы и лишать свободы. По данным издания, в правоохранительных органах в целом изменения поддерживают.

Однако не все эксперты полностью согласны с данной мерой. Многие уверяют, что чрезмерное наказание может привести к обратному эффекту. Для профилактики можно было бы создать специальные автодромы и легальные площадки для уличных гонок, говорят специалисты.

Ужесточение наказания для стритрейсеров обсуждается уже давно. В частности гонщикам хотели прописать обязательные работы и заставить поставить глушители.

Новые санкции для любителей уличной езды, безусловно, помогут дисциплинировать незаконных стритрейсеров и снизить количество повторных нарушений, полагает эксперт.