Ударивший продавца продуктовой корзиной великолучанин обжаловал приговор

09:11, 28 сентября 2017, ПАИ

Великолукский городской суд оставил в силе приговор покупателю, ударившему продавца металлической продуктовой корзиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд первой инстанции установил, что мужчина, находясь в торговом помещении магазина, в ходе конфликта с продавцом умышленно нанес ему один удар корзиной в область головы. Тем самым он причинил пострадавшему ушибленную рану.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Обвиняемому было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с вышеуказанным решением, сторона защиты обжаловала приговор в связи с чрезмерной суровостью и несправедливостью назначенного наказания. Апелляционное определение Великолукского городского суда признало приговор в отношении великолучанина законным, обоснованным, справедливым, жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения.