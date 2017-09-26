ООО «Плес» возместит ущерб от незаконной вырубки в Гдовском районе

10:18, 28 сентября 2017, ПАИ

Суд удовлетворил исковое заявление Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду в результате незаконной рубки на территории Дубровского участкового лесничества ГКУ ПО «Гдовское лесничество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что арендатором лесного участка на территории лесничества является ООО «Плес», которое незаконно предоставило третьему лицу право на заготовку и продажу лесных насаждений, расположенных за пределами находящегося в аренде у общества участка. В результате незаконных действий ООО «Плес» лесным насаждениям причинен ущерб на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением о взыскании с названной организации ущерба, причиненного лесному фонду. Исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме. Апелляционная жалоба ООО «Плес» оставлена без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.