Три года условно получил житель Бежаницкого района за смерть сына

09:39, 28 сентября 2017, ПАИ

Бежаницкий районный суд признал жителя села Кудеверь виновным в смерти собственного сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

18 июня подсудимый без водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Шевроле-Нива», на котором перевозил своего сына. Мужчина двигался по дороге Кудеверь - Бардово. Будучи нетрезвым, водитель уснул за рулем, не смог контролировать движение транспортного средства, это привело к тому, что автомобиль выехал за пределы дорожного полотна, вылетел в канаву и опрокинулся.

В результате ДТП сын мужчины от полученных травм скончался на месте.

Суд назначил жителю села Кудеверь наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.